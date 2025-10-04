Ростовчанка Елизавета Маслова прошла в топ-20 финалисток конкурса «Мисс Россия»

Участница конкурса «Мисс Россия — 2025» из Ростовской области — 18-летняя Елизавета Маслова — вошла в топ-20 финалисток и в эти минуты продолжает борьбу за престижный титул.
Сегодня, 4 октября, проходит финал, он проводится в концертном зале Barvikha Luxury Village.
Победительница получит корону, миллион рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.
Всего в этом сезоне к участию в конкурсе допустили 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.
