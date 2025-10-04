Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка Елизавета Маслова прошла в топ-20 финалисток конкурса «Мисс Россия»

Елизавета Маслова из Ростова продолжает борьбу за престижный титул «Мисс Россия».

Источник: Комсомольская правда

Участница конкурса «Мисс Россия — 2025» из Ростовской области — 18-летняя Елизавета Маслова — вошла в топ-20 финалисток и в эти минуты продолжает борьбу за престижный титул.

Сегодня, 4 октября, проходит финал, он проводится в концертном зале Barvikha Luxury Village.

Победительница получит корону, миллион рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

Всего в этом сезоне к участию в конкурсе допустили 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.