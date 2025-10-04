Россиянка погибла из-за сильного наводнения в Болгарии

Россиянка погибла в Болгарии из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Она стала уже четвертой жертвой стихии. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Тело 58-летней женщины из Санкт-Петербурга было найдено в апартаментах курортного комплекса Елените, расположенного в Бургасской области.
В пятницу на прибрежные города и курорты Болгарии обрушились рекордные ливни — за короткое время выпало около 250 миллиметров осадков, а в некоторых местах — более 400 миллиметров. Это привело к наводнениям и подтоплением дорог, десятки автомобилей унесло мощными потоками, а сотни людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов и отелей.
Сейчас в пострадавших районах продолжаются работы по восстановлению и разбору завалов, и не исключено, что число жертв наводнений может возрасти. Консульский отдел посольства России в Болгарии уже заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родственникам погибшей, говорится в публикации.
