Россиянка погибла из-за сильного наводнения в Болгарии

В пятницу на прибрежные города и курорты Болгарии обрушились рекордные ливни — за короткое время выпало около 250 миллиметров осадков, а в некоторых местах — более 400 миллиметров. Это привело к наводнениям и подтоплением дорог, десятки автомобилей унесло мощными потоками, а сотни людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов и отелей.