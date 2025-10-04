Более Br976 тыс. выделил отраслевой профсоюз на подготовку к школе детей работников здравоохранения

В частности, Республиканским комитетом отраслевого профсоюза в этом году в ходе благотворительной акции «Профсоюзы — детям» в качестве помощи родителям 696 первоклассников было выделено около Br55,7 тыс. Брестская областная организация БПРЗ оказала помощь к школе 1242 детям на сумму Br90 тыс.