Более Br976 тыс. выделил отраслевой профсоюз на подготовку к школе детей работников здравоохранения

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br976 тыс. выделил Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения на подготовку к школе детей работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
В этом году помощь к новому учебному году получили 9103 работника — родители 12 752 детей. Таковы итоги мероприятий по оказанию помощи семьям, имеющим детей школьного возраста, со стороны профсоюзных организаций всех уровней.
Особое внимание, по словам лидера отраслевого профсоюза Вячеслава Шило, уделено многодетным, малообеспеченным, неполным, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, а также семьям, чьи дети идут в первый класс.
В частности, Республиканским комитетом отраслевого профсоюза в этом году в ходе благотворительной акции «Профсоюзы — детям» в качестве помощи родителям 696 первоклассников было выделено около Br55,7 тыс. Брестская областная организация БПРЗ оказала помощь к школе 1242 детям на сумму Br90 тыс.
В Брестской области помощь в подготовке к школе оказана на 1242 детей, материальную поддержку получили семьи 942 работников здравоохранения.
«Традиционная республиканская акция по оказанию помощи к школе “Профсоюзы — детям” — пример социальной ответственности профсоюзной организации и ее заботы о благополучии работников здравоохранения Брестской области, — отметил лидер профсоюза медиков региона Николай Скаскевич. — Кроме областного комитета, подготовку детей членов профсоюза к новому учебному году ежегодно оказывают первичные профорганизации: ППО направили Br70 тыс., областной комитет профсоюза выделил Br20 тыс.».
В целом по стране профсоюзные организации отрасли активно принимают участие и в других аналогичных благотворительных акциях. -0-