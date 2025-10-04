Ричмонд
Итальянский художник написал портрет погибшей при обстреле ВСУ девочки из Луганска

Итальянский художник, известный под псевдонимом Йорит, написал портрет семилетней Марины Евсюковой, трагически погибшей в 2014 году в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск. Работу передали родителям девочки в ЛуганскИнформЦентре.

Источник: Life.ru

Художник, посетивший Луганск во время празднования Дня Победы, был глубоко тронут, увидев мать, несущую фотографию своей погибшей дочери. Это побудило его создать портрет ребёнка и передать его семье в качестве символа памяти.

«Я написал её портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребёнок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребёнка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», — заявил Йорит в своём видеообращении родителям девочки.

Художник выразил надежду на скорейшее прекращение страданий семей, потерявших детей в результате боевых действий, а также на прекращение обстрелов, чтобы дети могли вернуться к мирной жизни и беззаботным играм. Мать погибшей девочки, Наталья Евсюкова, призналась, что портрет произвел на неё очень сильное впечатление.

«Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая бегала и хотела жить», — заявила женщина.

Портрет был передан родителям итальянским журналистом Винченцо Лоруссо при содействии военной комендатуры ЛНР. Журналист заявил, что передача картины является попыткой донести до мировой общественности, особенно в Италии, правду о событиях, происходящих в Донбассе.

Недавно луганская школьница по имени Фаина Савенкова написала письмо первой леди США Мелании Трамп, в котором рассказала о вине Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных. В своём обращении девочка призвала жену американского президента повлиять на ситуацию и остановить атаки ВСУ против мирных жителей региона.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

