Пытался пересечь проспект и погиб: смертельное ДТП с мотоциклом случилось в Уфе в последний день мотосезона

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Уфе. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
Инцидент произошел около десяти часов вечера 4 октября на проспекте Октября. Мотоциклист на Suzuki сбил мужчину, который переходил дорогу в неразрешенном месте, и врезался в маршрутный автобус.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Мотоциклист в больнице с множеством травм.
— В автобусе находились около 18 пассажиров, никто из них не пострадал, — передали в дорожной полиции.
Отметим, что 4 октября в Уфе был объявлен последним днем мотосезона.
