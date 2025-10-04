Ричмонд
Пытался пересечь проспект и погиб: смертельное ДТП с мотоциклом случилось в Уфе в последний день мотосезона

В Уфе водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода и врезался в автобус.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Уфе. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около десяти часов вечера 4 октября на проспекте Октября. Мотоциклист на Suzuki сбил мужчину, который переходил дорогу в неразрешенном месте, и врезался в маршрутный автобус.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Мотоциклист в больнице с множеством травм.

— В автобусе находились около 18 пассажиров, никто из них не пострадал, — передали в дорожной полиции.

Отметим, что 4 октября в Уфе был объявлен последним днем мотосезона.

