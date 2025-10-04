Сетевой самиздат: пристанище графоманов или путь к литературному Олимпу

— Тут главное — не утонуть среди тысяч таких же пылких и гениальных, как ты. Не думаю, что площадки самиздата — гетто для графоманов. Графоманов везде навалом, я как вспомню бесконечные циклы маститых писателей из 1990−2000-х, аж дрожь берет. Да и само понятие «графомания» какое-то расплывчатое. Я и про себя видел мнения, что Белов — графоман чистой воды, каким-то чудом прорвавшийся в печать (за большие бабки, шантажом, через постель — нужное подчеркнуть). Ну и ладно, графоман — так графоман, что я, спорить буду? — рассуждает Иван Белов. И заключает: — В наше время, когда людей пишущих едва ли не больше, чем людей читающих, площадки самиздата позволяют авторам обрести аудиторию. И это просто здорово, потому что писать в стол, по моему сугубо личному мнению, никакого смысла нет. Никаких там «пишу для себя» быть не может. Автор должен писать для читателей. Есть что сказать — говори, пусть твой голос услышат. Ну, а дальше уже лотерея: повезет не повезет. Так что, друзья мои, не бойтесь графомании, пишите сколько и как душа пожелает. Бойтесь только одного — что ваши тексты будут никому не нужны.