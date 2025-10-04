TikTok начал удалять комментарии с эмоджи пачки яблочного сока из-за евреев

Модераторы TikTok начали массово удалять комментарии с эмодзи зеленой коробки яблочного сока, сообщает Yahoo! News.
По версии пользователей, этот смайлик может использоваться как скрытый антисемитский символ. Суть основана на созвучии английских слов juice (сок) и Jews (евреи), что позволяет обходить систему модерации. В русскоязычном сегменте TikTok подобных обходов пока не фиксировалось.
В официальных уведомлениях TikTok причины блокировок формулируются иначе: пользователям указывают на нарушение правил платформы, связанных с пропагандой «алкоголя, табачных изделий и запрещенных веществ».
Ранее сообщалось, что в ФРГ ресторан вывесил объявление о нежелании обслуживать израильтян.