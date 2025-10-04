Жертва серийного маньяка, орудовавшего в Беларуси в 1990-х годах, рассказала, как ей удалось спастись

Как сообщалось, с 1996 по 1999 год произошла серия убийств девочек и девушек на территории Могилевской, Витебской и Минской областей, став самой продолжительной и кровавой в истории современной Беларуси. Преступник выслеживал своих жертв у многоэтажек, выбирая девушек хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления. В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах домов он совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал сопротивление, то убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений. Таким образом маньяк совершил восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование. -0-