4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертва серийного маньяка, орудовавшего в Беларуси в 1990-х годах, рассказала, как ей удалось спастись. Фрагмент интервью показали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Светлана с ужасом вспоминает, как нападавший начал бить ее головой о стенки лифта. Зажав шею, протащил до лестницы. 15-летняя девочка сопротивлялась как могла.
«Вспомнила папины слова о том, что если что-то случается, то двумя пальцами в глаза надо. Я так и сделала. Но не дотягивалась. Дотянулась почему-то до рта. Начала рвать ему рот. Он со злости укусил меня и начал очень сильно душить, настолько, что ни руки, ни ноги не поднимались. Его уже не видела, а видела только белое пятно», — рассказала жертва.
Светлана осталась жива только благодаря соседу, который вышел гулять с собакой. Маньяка не догнали, но больше он не нападал. Боялся, что поймают.
Женщина призналась: она мечтала о том, чтобы маньяка нашли. «Мне не важно было, мертвый или живой человек. (Было важно. — Прим. БЕЛТА), чтобы было доказано на 100%, что это именно он. Чтобы больше никому не причинил зла: ни мамам, ни девочкам», — сказала она.
Начальник главного следственного управления Следственного комитета Александр Агафонов сообщил, что у фигуранта выявлены отклонения, в том числе расстройство полового предпочтения. Вместе с тем эксперты однозначно констатировали его вменяемость и на момент совершения преступления, и в настоящее время, в связи с чем он в перспективе предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.
Его действия с учетом времени квалифицируются по Уголовному кодексу БССР 1960 года. Это пункт «ж» статьи 100 УК, которая предусматривает наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение, смертную казнь.
Как сообщалось, с 1996 по 1999 год произошла серия убийств девочек и девушек на территории Могилевской, Витебской и Минской областей, став самой продолжительной и кровавой в истории современной Беларуси. Преступник выслеживал своих жертв у многоэтажек, выбирая девушек хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления. В подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах домов он совершал действия сексуального характера или изнасилования. Если встречал сопротивление, то убивал путем удушения либо нанесения ножевых ранений. Таким образом маньяк совершил восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование. -0-
Скриншот видео телеканала ОНТ.