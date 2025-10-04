На первом в Чечне фестивале стендапа побывал Рамзан Кадыров

На подмостках Дворца торжеств имени Дагуна Омаева состоялся первый юмористический фестиваль, посвященный памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщается в telegram-канале Kadyrov_95.
В мероприятии принял участие Рамзан Кадыров. Новое для республики творческое состязание объединило ценителей остроумного жанра. Свои таланты продемонстрировали десять конкурсантов из трех высших учебных заведений региона: представители Чеченского государственного университета имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Грозненского нефтяного технического университета имени М. Д. Миллионщикова и Чеченского педагогического университета.
Абсолютным победителем, завоевавшим главный кубок и звание лучшего, стал Ислам Хакимов из педагогического университета. Обладательницей второго места и соответствующего наградного символа оказалась Мадина Савтаханова, представляющая ЧГУ. Приз зрительских симпатий достался Исламу Зелимханову из того же вуза.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.