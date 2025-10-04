The Guardian: Грета Тунберг пожаловалась на клопов в израильской камере

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая оказалась под стражей в Израиле, когда армия страны перехватила флотилию гуманитарной помощи в Газу, пожаловалась на клопов в ее камере и недостаток предлагаемой питьевой воды и еды. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальный источник.