The Guardian: Грета Тунберг пожаловалась на клопов в израильской камере

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая оказалась под стражей в Израиле, когда армия страны перехватила флотилию гуманитарной помощи в Газу, пожаловалась на клопов в ее камере и недостаток предлагаемой питьевой воды и еды. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальный источник.

— Посольству удалось встретиться с Гретой Она сообщила об обезвоживании. Ей предоставляют недостаточное количество воды и пищи. Тунберг также рассказала, что у нее появилась сыпь, связанная, по ее предположению, с клопами, — говорится в публикации.

Также Тунберг пожаловалась на суровое обращение со стороны правоохранителей и неудобство самой камеры, в которой она находится, говорится в материале.

Еще 1 сентября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов из-за ее планов прорвать морскую блокаду сектора Газа.

29 сентября флотилия активистки вынужденно остановилась посреди Эгейского моря из-за неисправности на одном из судов: в предыдущий раз причиной остановки стали плохие погодные условия. 2 октября израильских судов перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости».

Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
