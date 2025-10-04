Ричмонд
Елизавета Маслова из Ростова прошла в топ-10 финалисток конкурса «Мисс Россия»

Ростовчанка стала одной из лучших участниц престижного конкурса красоты, борьба продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Участница конкурса «Мисс Россия — 2025» из Ростовской области Елизавета Маслова стала одной из лучших и прошла в топ-10 финалисток. Это значит, что девушка уже совсем близко от заветного титула.

Напомним, победительница престижного конкурса получит корону, миллион рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

Всего в этом сезоне к участию в конкурсе допустили 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.

