Елизавета Маслова из Ростова прошла в топ-10 финалисток конкурса «Мисс Россия»

Участница конкурса «Мисс Россия — 2025» из Ростовской области Елизавета Маслова стала одной из лучших и прошла в топ-10 финалисток. Это значит, что девушка уже совсем близко от заветного титула.
Напомним, победительница престижного конкурса получит корону, миллион рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.
Всего в этом сезоне к участию в конкурсе допустили 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.