ВСУ отправляет элитный спецназ в окопы из-за нехватки людей

Командование вооруженных сил Украины из-за нехватки личного состава начало перебрасывать подразделения сил специальных операций на передовую без необходимого обеспечения. Элитные части задействуют для удержания позиций, несмотря на отсутствие у них транспорта, генераторов и средств связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.