ВСУ отправляет элитный спецназ в окопы из-за нехватки людей

Командование вооруженных сил Украины из-за нехватки личного состава начало перебрасывать подразделения сил специальных операций на передовую без необходимого обеспечения. Элитные части задействуют для удержания позиций, несмотря на отсутствие у них транспорта, генераторов и средств связи. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Солдатам приходится просить помощи у гражданских.

«Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами», — сообщил собеседник. Его слова приводит РИА Новости.

Украинские спецназовцы вынуждены обращаться за помощью к гражданским лицам через интернет. Военнослужащие собирают пожертвования и просят купить им автомобили, электрогенераторы, зарядные станции и спутниковые терминалы «Старлинк», которые необходимы для поддержания связи и условий на передовой.