Акция «Дай лесу новае жыццё!» пройдет в Беларуси 11−31 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 11 по 31 октября пройдет акция «Дай лесу новае жыццё!». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Кампания по восстановлению белорусских лесов охватит все регионы страны. Особое внимание будет уделено ветровально-буреломным участкам. Акция будет посвящена Году благоустройства.
«Символично, что ровно год назад, 11 октября, первый этап акции “Дай лесу новае жыццё!” открыл лично глава государства Александр Лукашенко. Кампания под таким названием проводилась уже дважды. За это время в ней приняли участие десятки тысяч волонтеров», — отметили в Минлесхозе. -0-