«Все готовятся к войне»: Вучич заявил, что мир находится на пороге конфликта

По его словам, вопрос заключается лишь в том, к какой стороне кто принадлежит. При этом он подчеркнул желание своей страны избежать войн и конфликтов. Вучич также отметил, что диалог между государствами зашел в тупик, и никто не готов слушать аргументы друг друга, что только подталкивает мир к катастрофе.