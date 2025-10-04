Президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением на саммите Евросоюза в Копенгагене. По его словам, мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.
Отвечая на вопросы журналистов, сербский лидер сделал мрачный прогноз относительно текущей международной обстановки.
— Это означает, что все готовятся к конфликтам. Буду совершенно откровенен. Все готовятся к войне, — признался президент.
Он ясно обозначил позицию своей страны, заявив, что Сербия стремится избежать вовлечения в предстоящее столкновение.
По его словам, вопрос заключается лишь в том, к какой стороне кто принадлежит. При этом он подчеркнул желание своей страны избежать войн и конфликтов. Вучич также отметил, что диалог между государствами зашел в тупик, и никто не готов слушать аргументы друг друга, что только подталкивает мир к катастрофе.
— Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам, — приводит его слова MK.ru.
Представители Службы внешней разведки РФ в этом контексте сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Министр культуры Польши Ханна Врублевская в свою очередь заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».
Потенциальная война между Россией и Североатлантическим альянсом, по мнению агентства Bloomberg, может быть спровоцирована постановочным инцидентом, который заставит НАТО пустить в ход 5-ю статью о принципе коллективной обороны. Отталкиваясь от этого, журналисты представили подробный сценарий возможного конфликта.