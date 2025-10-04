Едва не погибшему российскому рэперу удалили опухоль мозга

Известный российский рэпер Гарри Топор сообщил об успешной операции по удалению опухоли головного мозга. Музыкант обратился к поклонникам из больничной палаты с забинтованной головой в своем блоге в соцсетях.
По словам артиста, опухоль была обнаружена 13 сентября во время подготовки к гастролям.
«Она уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга», — рассказал Топор.
После успешного хирургического вмешательства жизни музыканта больше ничего не угрожает. Рэпер продолжает подготовку к предстоящим выступлениям, отмечая, что тур начинается уже через восемь дней.
Поклонники в комментариях призывают артиста беречь здоровье и советуют отложить концертную деятельность до полного восстановления.
