Едва не погибшему российскому рэперу удалили опухоль мозга

Известный российский рэпер Гарри Топор сообщил об успешной операции по удалению опухоли головного мозга.

Известный российский рэпер Гарри Топор сообщил об успешной операции по удалению опухоли головного мозга. Музыкант обратился к поклонникам из больничной палаты с забинтованной головой в своем блоге в соцсетях.

По словам артиста, опухоль была обнаружена 13 сентября во время подготовки к гастролям.

«Она уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга», — рассказал Топор.

После успешного хирургического вмешательства жизни музыканта больше ничего не угрожает. Рэпер продолжает подготовку к предстоящим выступлениям, отмечая, что тур начинается уже через восемь дней.

Поклонники в комментариях призывают артиста беречь здоровье и советуют отложить концертную деятельность до полного восстановления.

