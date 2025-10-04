В полиции Германии появится спецподразделение по борьбе с БПЛА

«Мы сформируем в рамках федеральной полиции собственное подразделение, предназначенное для борьбы с беспилотниками», — сказал министр в ходе прошедшей в Мюнхене встречи с европейскими коллегами.
Добриндт подчеркнул, что МВД Германии намерено «расширить компетенции, предоставить необходимое вооружение и консолидировать» органы, ответственные за защиту от БПЛА. По его словам, внесение изменений в Конституцию страны для этого не потребуется. Полиция, отвечающая за предотвращение внутренних угроз, должна быть оснащена средствами для борьбы с дронами.
При этом он не стал комментировать инциденты с дронами в аэропорту Мюнхена.
Ранее стало известно о задержании хорвата за запуск БПЛА у аэропорта Франкфурта-на-Майне.