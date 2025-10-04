Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции Германии появится спецподразделение по борьбе с БПЛА

Полицию оснастят средствами для борьбы с дронами.

Источник: Аргументы и факты

В МВД Германии появится специализированный отдел по противодействию БПЛА. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на заявление главы ведомства Александера Добриндта.

«Мы сформируем в рамках федеральной полиции собственное подразделение, предназначенное для борьбы с беспилотниками», — сказал министр в ходе прошедшей в Мюнхене встречи с европейскими коллегами.

Добриндт подчеркнул, что МВД Германии намерено «расширить компетенции, предоставить необходимое вооружение и консолидировать» органы, ответственные за защиту от БПЛА. По его словам, внесение изменений в Конституцию страны для этого не потребуется. Полиция, отвечающая за предотвращение внутренних угроз, должна быть оснащена средствами для борьбы с дронами.

При этом он не стал комментировать инциденты с дронами в аэропорту Мюнхена.

Ранее стало известно о задержании хорвата за запуск БПЛА у аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше