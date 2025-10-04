Жизнь напоказ: почему люди не стесняются выставлять на всеобщее обозрение даже самое личное

— Я хотел бы вспомнить известный эпизод из жизни Сальвадора Дали, — рассказывает Жиляев. — Однажды художник вышел из университета, в котором учился, споткнулся и с криком покатился по лестнице. И когда его падение завершилось, он огляделся и с удивлением увидел, что все вокруг заинтересованы только им, все к нему бегут — он стал центром внимания. Это его потрясло. И он признавался, что не один раз потом имитировал подобное падение. Это, конечно, уже определенная девиация (от лат. deviatio — «отклонение» — отклонение чего-либо от нормы или стандарта. — «ВМ») характера, то, что как минимум называется акцентуацией (от лат. accentus — «ударение» — особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены. — «ВМ»). «Благодаря» блогосфере и компьютерному общению, которые распахнули дверцы для этих явлений, они стали восприниматься как норма. …Вспоминается, как много лет назад один известный глянцевый журнал начал платить звездам за их откровения. Платили не так много, но времена были голодные, на что и был расчет. Однажды в этом издании появились сенсационные признания вдовы известного актера: она рассказывала, как он пил, какими комплексами страдал, как общался с женщинами. На изумленный вопрос нашей общей приятельницы, как же так можно, вдова ответила с вызовом: «Да, продалась за сто долларов. Есть хотелось!» Но потом — плакала.