В Крыму ищут Энвера Керимова пропавшего в 16 лет

В Крыму ищут загадочно исчезнувшего Энвера Керимова. На момент пропажи юноше было 16 лет, сообщает «КП-Крым».
В День своего рождения, 22 августа 2003 года, молодой человек вышел из дома, пообещав, что через час вернется, но исчез. При этом, по словам родных, ничто не предвещало беды. У семьи не было плохих предчувствий.
Все эти 22 года мать Эмине не теряет надежды, продолжает искать сына и молится о его возвращении. Женщина обращается во все инстанции, но правоохранительные органы разводят руками. Ориентировки с описанием Энвера Керимова до сих пор размещены на официальных сайтах МВД и Следственного комитета. Юноша так и не признан погибшим.
ОРИЕНТИРОВКА.
Керимов Энвер Рустемович (22.08.1987 г.р) 23 августа 2003 ушел из дома по адресу: город Саки, улица Вишневая, 28.
Приметы без вести пропавшего: 184 см рост, худощавый, вьющиеся светло-русые волосы, зеленые глаза, прямой нос, тонкие губы, оттопыренные уши, 44-й размер обуви. Особые приметы: на правой ноге выше колена шрам размером 10×2 см, на груди три родинки.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят позвонить в региональный СК по телефонам: +7 (3652) 500−750; +7 (978) 909−11−11, +7 (3652) 500−751. Семья ждет Энвера Керимова.
