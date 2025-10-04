В Крыму ищут Энвера Керимова пропавшего в 16 лет

Все эти 22 года мать Эмине не теряет надежды, продолжает искать сына и молится о его возвращении. Женщина обращается во все инстанции, но правоохранительные органы разводят руками. Ориентировки с описанием Энвера Керимова до сих пор размещены на официальных сайтах МВД и Следственного комитета. Юноша так и не признан погибшим.