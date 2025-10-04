«ВИА Суперстар!» 4 октября: кто покинул проект в скандальном пятом выпуске

Бурановские бабушки выбыли из шоу ВИА Суперстар после скандала.
Новый субботний эфир музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ получился одним из самых напряженных и скандальных за весь сезон. Темой пятого выпуска, вышедшего 4 октября, стали «Любимые хиты» — участники исполняли песни, которые сами выбрали для большой сцены. Итогом вечера стало долгожданное прощание с одним из коллективов, а обсуждения номеров не раз перерастали в жаркие споры и даже личные выпады. URA.RU публикует детальный разбор того, что произошло в пятом выпуске, кто покинул проект и какие страсти кипели на сцене и в жюри.
Выступления участников в пятом выпуске 04.10.
RevoльveRS — «Звезда» (Витас).
Открыл программу Алексей Елистратов с группой RevoльveRS. В визитке зрителям напомнили, что Елистратов работает актером озвучивания, и показали его мастер-класс для пенсионеров. Для конкурса была выбрана легендарная композиция Витаса «Звезда». Номер в стиле «Маленького принца» с минималистичной атмосферой и дискошаром в финале получился сильным, хотя резковатый вокал местами резал слух.
Жюри разделилось. Кирилл Туриченко и Сергей Соседов остались недовольны, отметив отсутствие драматической игры и нерва. Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская, напротив, хвалили сдержанность и красоту номера. Итог — 6 баллов.
«Блестящие» — «Подожди, дожди» (Игорь Корнелюк).
Девичья группа представила новую аранжировку хита Игоря Корнелюка. Визитка была посвящена Ксении Новиковой, показавшей своих сыновей и рассказавшей историю с похищением детей бывшим мужем. Номер получился одним из лучших для «Блестящих» в сезоне, хотя речитативные вставки вызвали споры.
Сергей Соседов шокировал всех, назвав часть выступления «дешевым» и позволив резкие выражения в адрес солисток. Ирина Понаровская вступила с ним в жаркую дискуссию о качестве звука. В итоге — 6 баллов.
«Блестящие» — российская женская поп-группа. Одна из первых женских групп в РоссииФото: Пресс-служба НТВ.
«Аракс» — «Там нет меня» (Севара).
Легендарный «Аракс» во главе с Анатолием Алешиным рискнул исполнить сольную песню Севары. Визитка напомнила о связи группы с Евгением Маргулисом и показала визит Алешина на «Квартирник НТВ». Исполнение оказалось неоднозначным: кто-то услышал хрипы и свист, кто-то — пронзительную боль.
Реакция жюри была яркой. Лера Кудрявцева пустила слезу, заявив, что это было «мощно и правдиво». Сергей Соседов критиковал аранжировку, на что Алешин парировал, что критик «ничего не понимает». Итог — 7 баллов.
Жюри оценивает выступления тремя вариантами: «Огонь» (2 балла), «Фейерверк» (1 балл), «Пшик» (0 баллов) Фото: Пресс-служба НТВ.
«Восток» — «Johnny» (Джилла).
Дуэт «Восток» выбрал композицию австрийской певицы Джиллы. В визитке они встретились с Аленой Иванцовой, исполнившей их хит в прошлом сезоне «Суперстара». Номер был статичным и меланхоличным, исполненным почти шепотом.
Несмотря на это, жюри устроило «театр лицемерия», по словам некоторых зрителей. Ирина Понаровская похвалила «эротический субтон» и «безграничные вокальные возможности», а Соседов назвал версию «хрестоматийным стандартом». Итог — 8 баллов и все огни от жюри.
«Динамит» — «Беспризорник» (Hi-Fi).
Группа Ильи Зудина исполнила один из первых хитов Hi-Fi. В визитке Зудин побывал на радио, где рассказал историю другой своей песни. Номер вышел энергичным, но некоторым показался слишком однообразным и «базовым».
Жюри, однако, было в восторге. Судьи танцевали, а Ирина Понаровская даже вышла на сцену. Единогласные «огни» принесли коллективу 8 баллов.
«Бурановские бабушки» — «Птицы» (МакSим).
«Бурановские бабушки» после спасения зрителями в прошлом выпуске взяли песню МакSим. Визитка была о лепке пельменей и воспоминаниях о Евровидении. К сожалению, выступление вновь не смогло раскрыть потенциал композиции: изначально красивая песня с сильным припевом местами теряла свою целостность из-за попыток распределить вокальные партии между всеми участницами коллектива. Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская плакали, хотя повода для слез, казалось, не было. Лишь Сергей Соседов отметил недостаток красок и поставил «искры». Итог — 6 баллов.
«Лесоповал» — «На меньшее я не согласен» (Николай Носков).
Коллектив «Лесоповал» блестяще исполнил сложнейший хит Николая Носкова. Визитка рассказала о солисте Илье Ефимове и его семье, а также о его незапланированном концерте в Анапе. Мощный вокал и энергия покорили и зал, и жюри, которое аплодировало стоя. Лера Кудрявцева была порвана «на флаг», Понаровская захлебывалась от восторга. Единогласные 8 баллов стали заслуженной наградой.
«Лесоповал» — музыкальный коллектив, исполняющий песни в стиле русский шансон, группу создал в 1990 году Михаил Танич и Сергеей КоржуковФото: Пресс-служба НТВ.
«Поющие гитары» — «Я тебя рисую» (Яак Йоала).
Завершили конкурсный день «Поющие гитары» с лирической композицией Яака Йоалы. Визитка была посвящена выбору прозрачного халатика в подарок солистке «Востока». Исполнение было красивым, хотя куплеты прозвучали бледновато на фоне припевов. Ирина Понаровская особенно хвалила голос солистки Милены Вавиловой, отметив, что он «вытащил» номер. Жюри единогласно поставило «огонь». Итог — 8 баллов.
Итоги 5 выпуска и скандальное голосование.
После восьми номеров турнирная таблица сезона обновилась и приобрела следующий вид:
«Динамит» — 39 баллов’Поющие гитары«— 38 баллов’Аракс» — 37 баллов’Восток«— 37 баллов’Лесоповал» — 36 баллов’Блестящие«— 35 балловRevoльveRS — 34 балла’Бурановские бабушки» — 34 балла.
Наименьшее количество баллов по сумме выпусков набрали RevoльveRS и «Бурановские бабушки». По правилам, жюри должно было определить, кто из них сразу покинет проект, а кто получит шанс на спасение.
В первом туре голосования за продолжение борьбы за Алексея Елистратова (RevoльveRS) высказались Ирина Понаровская, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева. Таким образом, в номинации на выбывание оказались «Бурановские бабушки». Для спасения им были нужны все четыре «огня» от жюри. Однако Сергей Соседов оказался непреклонен и поставил «пшик». Это решение означало, что легендарный коллектив покидает проект. Таким образом, 4 октября шоу «ВИА Суперстар!» покинули «Бурановские бабушки».
Общая атмосфера: скандалы, интриги, расследования.
Пятый выпуск запомнится зрителям не только прощальными слезами, но и накалом страстей. Резкие высказывания Сергея Соседова, перепалка с Анатолием Алешиным и эмоциональные качели от восторга до разочарования показали, что борьба за звание лучшего ВИА страны входит в решающую фазу. Телезрители также стали свидетелями небольшого скандала вокруг группы «Восток», чей участник позволил себе оскорбительный комментарий в адрес критика в соцсетях, что лишний раз подтвердило: накал страстей за пределами сцены ничуть не меньше.
Что это за шоу такое — «ВИА Суперстар!».
«ВИА Суперстар!» — это музыкальная программа на НТВ, куда пригласили самые известные группы прошлых лет. Многие помнят их хиты с 70-х по 2000-е годы. Проект стал продолжением другого популярного шоу — «Суперстар! Возвращение».
Главная цель — вспомнить старые добрые песни, но подать их по-новому. У каждого выпуска своя тема, например, «Старые песни о главном» или «Хиты из кино». Коллективы показывают, как могут звучать их классические хиты в современных аранжировках, а зрители с удовольствием погружаются в ностальгию.
Кто выступает в 2025 году.
В новом сезоне на сцену возвращаются культовые ансамбли, которых все давно не видели в прайм-тайме. Среди участников:
«Восток» «Аракс» «Блестящие» «Бурановские бабушки» «Динамит» «Лесоповал» «Сладкий сон» «Тутси» «Поющие гитары"RevoльveRS.
Для многих зрителей это уникальный шанс снова увидеть и услышать любимых артистов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа НТВ анонсировали новый сезон знакового шоу с легендами музыки.
Как все устроено и кого слушаются участники.
В каждом выпуске коллективы по очереди исполняют песни, а строгое жюри выставляет оценки. У судей есть три варианта оценки:
«Огонь» — это высший балл (2 очка). «Фейерверк» — средний результат (1 очко). «Пшик» — провал (0 баллов).
Все баллы за несколько выпусков суммируются, и получается общая таблица лидеров. Если группа два раза подряд оказывается на последнем месте, ее выгоняют из шоу. Правда, у судей есть одна возможность за весь сезон «спасти» такой коллектив. Если они не могут договориться, последнее слово остается за зрителями в студии.
Кто решает, кто спел лучше.
Судьями в проекте стали известные и уважаемые в музыкальном мире люди:
Лера Кудрявцева — телеведущая, постоянный член жюри. Сергей Соседов — музыкальный критик, который славится своей прямотой и иногда жесткими комментариями. Стас Пьеха — певец, который смотрит в первую очередь на профессионализм и качество исполнения. Ирина Понаровская — легенда советской эстрады, которая в этом сезоне впервые села в судейское кресло.
Интересно, что Наташа Королева, которая раньше была в жюри, в этом году сменила роль и стала ведущей.
Кто ведет программу.
Эфир держат на себе два харизматичных ведущих:
Вадим Такменев — опытный ведущий НТВ, который задает динамику и ритм всему шоу. Наташа Королева — певица, которая как новая соведущая добавляет проекту тепла, артистизма и искреннего общения с участниками.