«ВИА Суперстар!» 4 октября: кто покинул проект в скандальном пятом выпуске

Новый субботний эфир музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ получился одним из самых напряженных и скандальных за весь сезон. Темой пятого выпуска, вышедшего 4 октября, стали «Любимые хиты» — участники исполняли песни, которые сами выбрали для большой сцены. Итогом вечера стало долгожданное прощание с одним из коллективов, а обсуждения номеров не раз перерастали в жаркие споры и даже личные выпады. URA.RU публикует детальный разбор того, что произошло в пятом выпуске, кто покинул проект и какие страсти кипели на сцене и в жюри.