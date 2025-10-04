Раскрыты подробности конфликта футболистов Сперцяна и Ндонга

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что в ходе матча одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги защитник «Ахмата» Ндонг допустил оскорбительные высказывания в адрес его матери. Об этом сообщает RT. На 85-й минуте встречи Ндонг был исключен из игры за нанесение плечом удара в область челюсти Сперцяну. Уже после финального свистка футболист пояснил, что капитан «Краснодара» услышал в свой адрес расистское выражение.
«Ничего подобного не было. Сначала это он обратился ко мне на португальском. На протяжении всей игры провоцировал. Какая именно фраза? La concha tu madre. Ее значение всем известно. На что я ответил ему на его же языке Cala boca, что переводится как “замолчи”», цитирует Сперцяна издание «Матч ТВ».
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». По итогам проведенных встреч у южной команды в активе 23 очка и первая строчка в турнирной таблице национального чемпионата. Команда из Грозного с 15 очками расположилась на девятой позиции.
