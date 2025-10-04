Дагестан помог доставить в Иран 600 кг церковной утвари

«Отдел внешних церковных связей Московского патриархата направил письмо главе республики Дагестан Сергею Меликову об оказании содействия в оформлении и транспортировке в Иран почти 600 килограммов церковной утвари для православных храмов, расположенных на территории этой страны. По указанию Сергея Алимовича представители республики забрали эту утварь из мастерской в Москве и доставили ее в Махачкалу, откуда делегация иранцев на двух самолетах иранской авиакомпании “Атлас” перевезла ее в Иран», — заявил Танаев агентству РИА Новости.