Вооруженные люди напали на полицию во время рейда против мигрантов в США

В американском штате Чикаго сотрудники полиции подверглись вооруженному нападению во время рейда против нелегальных мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД США Триша Маклафин. Соответствующий пост она разместила в личном блоге в социальных сетях.
Как следует из заявления Маклафин, нападение было масштабным. Поскольку машины сотрудников правоохранительных органов окружили сразу десять авто. А один злоумышленник даже протаранил транспорт силовиков.
«Агенты не смогли сдвинуть свои автомобили с места и вышли из них. Один из водителей, протаранивших автомобиль правоохранительных органов, был вооружен полуавтоматическим оружием», — написала представитель МВД.
Она также отметила, что в сложившейся ситуации американские полицейские были вынуждены открыть огонь. В результате их самообороны пострадала гражданка США. Тем не менее, она сама доехала до больницы и получила там помощь. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Немногим ранее в США произошел похожий инцидент. Тогда стрельба случилась в школе в Колорадо. В результате происшествия пострадали сразу трое детей. У них ранения различной степени тяжести. Однако обошлось без погибших.