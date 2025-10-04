Вооруженные люди напали на полицию во время рейда против мигрантов в США

Она также отметила, что в сложившейся ситуации американские полицейские были вынуждены открыть огонь. В результате их самообороны пострадала гражданка США. Тем не менее, она сама доехала до больницы и получила там помощь. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.