«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к Кеосаяну спустя девять дней после его смерти

— Я хочу тебе сказать, солнышко мое, что сама себе завидую, что у нас были эти 14 лет, если считать со дня нашего знакомства. И ты такой нереальный, каких больше не бывает. С твоей улыбкой, с твоим юмором, с твоей заботой, с твоей нежностью, с твоей страстью, с твоим умом… Ты был моим, и был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя пресный, темный и ничей, — продолжала Симоньян.