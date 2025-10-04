Ричмонд
Кадыров посетил первый в Чечне стендап-фестиваль

Все участники стендап-фестиваля имени Ахмата Кадырова получили денежные призы.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посетил первый в истории региона стендап-фестиваль имени его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, свое остроумие и яркую актерскую игру продемонстрировала молодежь из трех чеченских вузов.

«Кто-то отличился остроумием и точными наблюдениями из повседневной жизни, другие — яркой актерской подачей и выразительной речью», — поделился глава республики.

Судя по видео, всем участникам фестиваля вручили денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Занявшие призовые места получили 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. В ходе фестиваля чеченский лидер также вручил ордена министру и двум сотрудникам своего аппарата.

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени президента РФ Владимира Путина.

