Кадыров посетил первый в Чечне стендап-фестиваль

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посетил первый в истории региона стендап-фестиваль имени его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, свое остроумие и яркую актерскую игру продемонстрировала молодежь из трех чеченских вузов.
«Кто-то отличился остроумием и точными наблюдениями из повседневной жизни, другие — яркой актерской подачей и выразительной речью», — поделился глава республики.
Судя по видео, всем участникам фестиваля вручили денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Занявшие призовые места получили 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. В ходе фестиваля чеченский лидер также вручил ордена министру и двум сотрудникам своего аппарата.
Ранее Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени президента РФ Владимира Путина.