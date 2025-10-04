Кадыров посетил первый в Чечне стендап-фестиваль

Судя по видео, всем участникам фестиваля вручили денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Занявшие призовые места получили 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. В ходе фестиваля чеченский лидер также вручил ордена министру и двум сотрудникам своего аппарата.