В Турции появилась новая зацепка по делу о пропавшей Анне Цомартовой

Мужчина, видевший в Турции похожую на пропавшую в Дагестане ростовчанку Анну Цомартову, обратился в полицию, сообщает «КП — Ставрополь».
Информация поступила от российского туриста, отдыхавшего в Турции в сентябре. По его словам, девушка, очень похожая на Анну, гуляла по сувенирному рынку в городе Олюдениз. Это произошло около 11 часов 1 сентября 2025 года.
Мама девушки Диана Цомартова сначала отнеслась к сообщению скептически, так как турист не прислал фотографии. Однако среди сотен других сообщений именно это показалось женщине наиболее убедительным, и она связалась с очевидцем.
Когда самостоятельно проверить информацию не удалось, Диана Цомартова обратилась за помощью к россиянам в Турции и попросила распространить ориентировки в городе Олюдениз.
Позже стало известно, что турист официально обратился в турецкую полицию. Для матери пропавшей это означает, что мужчина, действительно, видел девушку и готов помочь в поисках. Теперь родные Анны Цомартовой ждут ответа от властей Турции.
Напомним, ростовская студентка Анна Цомартова пропала в Дагестане в феврале 2024 года. Она исчезла с побережья Каспийского моря. После этого ее объявили в федеральный и международный розыск, а недавно к поискам подключился Интерпол.
