Володя депутату друг: как робот родом из Китая стал помощником парламентариев

Робот по имени Володя устроился на работу в Госдуму — стал помощником депутата Андрея Свинцова. «Вечерняя Москва» связалась с парламентарием и узнала, в чем именно ему будет помогать андроид.
Стальное сердце, железный ум.
30 сентября Свинцов пришел в Госдуму не один, его сопровождал маленький китайский робот Володя. По словам парламентария, интеллект его нового помощника пока примерно как у ребенка около полутора лет.
— Сейчас во всем мире повсеместно идет роботизация. В России, к сожалению, количество роботов отстает в сто раз, — отмечает в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Андрей Свинцов. — Самое большое количество сейчас в Китае. Там уже есть дроны-доставщики, рабочие роботы и другие технологии. Своим примером мы хотим показать, что необходимо быстрее внедрять такие инновации в самые разные сферы.
Прямо из Поднебесной.
Парламентарий отмечает, что его маленький китайский товарищ пока что полностью состоит из деталей, сделанных на его родине. Локализация однажды дойдет и до Володи. Это значит, что в перспективе появятся отечественные детали, российское программное обеспечение. И паспорт роботу тоже обязательно выдадут, иначе его отправят обратно в Китай!
— Это не конкретно наш робот, а одного знакомого предпринимателя. Мы выступаем как испытатели, — рассказывает «Вечерней Москве» Свинцов. — Мы оценили функционал, которым он обладает. Осознали его сильные и слабые стороны.
Интересно, что Володя периодически выступает в качестве корреспондента.
— К сожалению, пока плохо задает вопросы, забывает текст, — сетует Свинцов.
Он еще учится.
Пока что китайцу Володе могут доверить несколько не слишком трудных задач. Например, физическую работу он потянет: заберет почту, может раздать агитационную продукцию и ответить на конкретные вопросы. В этом Володе помогает искусственный интеллект.
— Робот пока что может давать какую-то справочную информацию, — отмечает парламентарий. — Самостоятельно находить какое-то решение ему пока рано. Однако надеюсь, что в ближайшем будущем он этому научится.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юлия Сергеева, специалист по продвижению в социальных сетях, маркетолог, ИИ-эксперт:
— Стать полноценными помощниками роботы с встроенной нейросетью все-таки пока не смогут. Они скорее как ассистенты. Искусственный интеллект способен быстро находить информацию, генерировать идеи, обрабатывать тысячи заявок или звонков, где целая команда людей не справилась бы, помогает с аналитикой и рекомендациями, ускоряет какие-то рабочие процессы. Но решения всегда остаются за человеком. Особенно там, где речь идет о ценностях и судьбах людей. Алгоритм может облегчить путь к решению, но не способен взять на себя ответственность за него.
БЫЛИ ПЕРВЫМИ.
«Вечерняя Москва» узнала, когда и каким образом роботы уже принимали участие в политике разных стран.
Робот Bakosh в 2023 году был полноценным участником депутатских выборов в Казахстане. Он на русском и казахском языках рассказывал избирателям о каждом парламентарии. Bakosh сразу стал местной звездой, на его странички в социальных сетях подписаны более 600 тысяч человек.
В Албании нейросетевая модель стала министром общественных закупок. Это было сделано с целью более эффективной борьбы с коррупцией.
В крупной американской компании робот стал начальником. Производители программного обеспечения выпустили специального робота, который анализирует активность пользователей. Если человек показывает низкую активность, он получает предупреждение.