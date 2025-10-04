Володя депутату друг: как робот родом из Китая стал помощником парламентариев

— Стать полноценными помощниками роботы с встроенной нейросетью все-таки пока не смогут. Они скорее как ассистенты. Искусственный интеллект способен быстро находить информацию, генерировать идеи, обрабатывать тысячи заявок или звонков, где целая команда людей не справилась бы, помогает с аналитикой и рекомендациями, ускоряет какие-то рабочие процессы. Но решения всегда остаются за человеком. Особенно там, где речь идет о ценностях и судьбах людей. Алгоритм может облегчить путь к решению, но не способен взять на себя ответственность за него.