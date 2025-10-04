В Германии завели дело после запуска БПЛА над Франкфуртом: кто и зачем это сделал

В аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне задержали мужчину, запустившего дрон. По словам арестованного, он является простым оператором-любителем. Мужчина заявил, что хотел лишь протестировать приобретенный БПЛА. Об этом сообщили в управлении полиции Франкфурта-на-Майне.
Теперь мужчине грозит штраф в размере от 10 тысяч евро. В его отношении завели дело о нарушении общественного порядка.
«Вчерашним утром пятницы (3 октября 2025) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона… В бесполётной зоне кратковременно запустил дрон 41-летний мужчина», — говорится в уведомлении.
Издание Bild заявило, что вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена запустили БПЛА. По предварительным данным, эти беспилотники оказались военными разведывательными дронами.