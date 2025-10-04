Действующий премьер Чехии Фиала поздравил Бабиша с победой на выборах

Действующий премьер-министр Чехии Пётр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой на выборах в парламент страны.
«Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента», — сказал он, выступление показало «Чешское ТВ».
Бабиш в ходе встречи с представителями средств массовой информации рассказал, что он встретится с президентом Чехии Петром Павелом. Кроме того, он проведёт переговоры о возможном сотрудничестве с другими движениями, вошедшими в состав парламента республики. Речь идёт о SPD и движении «Автомобилисты».
Напомним, движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента, получив набрало свыше 34 процентов голосов избирателей. Правящая коалиция SPOLU, возглавляемая Фиалой, набрала 23,24 процента голосов и заняла вторую строчку.
Ранее бывший премьер-министр Чехии и лидер партии ANO Андрей Бабиш призвал прекратить поставки снарядов Украине.