Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Действующий премьер Чехии Фиала поздравил Бабиша с победой на выборах

Премьер-министр Чехии признал победу Бабиша на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Действующий премьер-министр Чехии Пётр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой на выборах в парламент страны.

«Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента», — сказал он, выступление показало «Чешское ТВ».

Бабиш в ходе встречи с представителями средств массовой информации рассказал, что он встретится с президентом Чехии Петром Павелом. Кроме того, он проведёт переговоры о возможном сотрудничестве с другими движениями, вошедшими в состав парламента республики. Речь идёт о SPD и движении «Автомобилисты».

Напомним, движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента, получив набрало свыше 34 процентов голосов избирателей. Правящая коалиция SPOLU, возглавляемая Фиалой, набрала 23,24 процента голосов и заняла вторую строчку.

Ранее бывший премьер-министр Чехии и лидер партии ANO Андрей Бабиш призвал прекратить поставки снарядов Украине.