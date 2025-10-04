В парке Галицкого в Краснодаре строят подземную достопримечательность

В парке Галицкого в Краснодаре строят необычную локацию под землей, сообщает «КП-Кубань».
Ранее здесь уже открыли зону, напоминающую американский Гранд-каньон. В Парке Облаков появились терракотовые пирамиды с искусственными водопадами, эта часть территории продолжает активно развиваться.
Сейчас в этом же районе началось строительство уникального объекта — возводят круглую каменную конструкцию, уходящую на несколько метров под землю. По стенам бетонного цилиндра собираются высадить растения, создав подобие знаменитых висячих садов Семирамиды.
Судя по фотографиям со стройки, вход внутрь сделают через специальный тоннель, а в центре подземного пространства планируют установить фонтаны. Стены сооружения будут оборудованы художественной подсветкой. Рабочие уже начали тестировать осветительные системы.
Точные сроки открытия новой локации пока не называют. Рядом, в этой же зоне, ведется строительство двухуровневого ресторана под стеклянным куполом.
Напомним, этим летом в Парке Облаков заработали новые объекты. Посетителей уже пригласили полюбоваться водной ротондой у искусственного озера и осмотреть «Кроличью нору» — систему тоннелей со световыми и звуковыми эффектами.
