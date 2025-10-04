Новые правила сезонной замены шин утвердили в России

В России вступили в силу новые нормативы, регулирующие сезонную замену автомобильных шин. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило издание «Новосвят».
Согласно новым требованиям, зимние шины необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта, а летние — с 1 июня по 1 сентября. Для северных регионов сроки эксплуатации зимней резины могут быть продлены. Температурным ориентиром для смены шин остается показатель плюс 7 градусов.
За нарушение сезонных требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Наказание применяется при использовании несезонной резины, неравномерной установке шипованных шин или при чрезмерном износе протектора.
Специалисты рекомендовали своевременно менять комплект шин и соблюдать правила их хранения. Это повышает безопасность дорожного движения и помогает избежать административных санкций, говорится в сообщении.
Стоимость подготовки автомобиля к зиме в 2025 году существенно выросла по сравнению с прошлым годом. На это обратил внимание экономист Петр Щербаченко.
Эксперты рекомендуют пока воздержаться от смены летней резины на зимнюю, уточнив оптимальные сроки начала переходного периода. В частности, ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя замена в ближайшие дни не имеет смысла.