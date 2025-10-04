Новые правила сезонной замены шин утвердили в России

Согласно новым требованиям, зимние шины необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта, а летние — с 1 июня по 1 сентября. Для северных регионов сроки эксплуатации зимней резины могут быть продлены. Температурным ориентиром для смены шин остается показатель плюс 7 градусов.