В Чехии указали на неготовность Киева вступить в ЕС: какое есть условие

Депутат Бабиш подчеркнул неготовность Украины вступить в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Председатель одержавшей победу на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш заявил, что Украина пока не может вступить в Евросоюз. По его мнению, страна не готова к членству в ЕС. Об этом чешский депутат сообщил в беседе с журналистами.

Андрей Бабиш добавил, что Киев не может стать членом Евросоюза, пока не завершится конфликт на Украине. По его словам, говорить об этом можно только после урегулирования.

«Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — заключил Андрей Бабиш.

Стоит напомнить, что партия депутата ANO победила на выборах в Палату. Оппозиция набрала порядка 35% голосов избирателей. В парламент также прошли STAN, «Пираты», SPD и правые «Мотористы». Кампания Андрея Бабиша базировалась на решении проблем с зарплатами и пенсиями.

