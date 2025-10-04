В Чехии указали на неготовность Киева вступить в ЕС: какое есть условие

Андрей Бабиш добавил, что Киев не может стать членом Евросоюза, пока не завершится конфликт на Украине. По его словам, говорить об этом можно только после урегулирования.
«Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — заключил Андрей Бабиш.
Стоит напомнить, что партия депутата ANO победила на выборах в Палату. Оппозиция набрала порядка 35% голосов избирателей. В парламент также прошли STAN, «Пираты», SPD и правые «Мотористы». Кампания Андрея Бабиша базировалась на решении проблем с зарплатами и пенсиями.
