Что можно и нельзя делать в день Иона и Фоки 5 октября на Листопадный день

Собрали приметы и запреты на 5 октября, когда празднуют день Иона и Фоки.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 октября вспоминает пророка Иону, мученика Фоку, епископа Синопского. В народе принято праздновать отмечать день Иона и Фоки. Вместе с тем есть еще одно название — Листопадный день. Оно связано с тем, что 5 октября дул сильный ветер, срывающий последние листья с деревьев.

Что нельзя делать 5 октября.

Запрещено ловить и есть рыбу. Предки верили, что подобное может обернуться полосой неудач. Кроме того, не следует провоцировать конфликты, так как может возникнуть разлад в семье. А еще нельзя лениться. Подобное может грозить финансовыми проблемами.

Что можно делать 5 октября.

По традиции, в названный день завершался сбор редьки. Из корнеплода старались готовить блюда, а также делали заготовки на зиму. А еще была примета 5 октября. Так, если еловая шишка упала на голову, то это предвещало богатство.

Согласно приметам, листья на березе говорят о том, что снег выпадет поздно. В том случае, если на сосне мало шишек, то зимой не ждали сильных морозов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

