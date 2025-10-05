Что можно и нельзя делать в день Иона и Фоки 5 октября на Листопадный день

Запрещено ловить и есть рыбу. Предки верили, что подобное может обернуться полосой неудач. Кроме того, не следует провоцировать конфликты, так как может возникнуть разлад в семье. А еще нельзя лениться. Подобное может грозить финансовыми проблемами.