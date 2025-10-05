Митинги в Грузии переросли в неконтролируемые беспорядки: пострадали уже более 20 полицейских

В Грузии на фоне местных выборов начались массовые беспорядки. Особенно неспокойно в Тбилиси. Протестующие вступили в схватку с сотрудниками полиции. В результате пострадало порядка шести участников акции. Ранен также 21 полицейский. Такими данными поделились в пресс-службе грузинского Минздрава.