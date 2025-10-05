Митинги в Грузии переросли в неконтролируемые беспорядки: пострадали уже более 20 полицейских

В Грузии на фоне местных выборов начались массовые беспорядки. Особенно неспокойно в Тбилиси. Протестующие вступили в схватку с сотрудниками полиции. В результате пострадало порядка шести участников акции. Ранен также 21 полицейский. Такими данными поделились в пресс-службе грузинского Минздрава.
На данный момент пострадавшие уже доставлены в медицинские учреждения. В Минздраве пояснили, что погибших в результате инцидента нет.
«В Тбилиси 4 октября пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — утверждается в сообщении.
Вечером 4 октября группа людей проломила металлические секции у президентской резиденции на Атхонели. Полиция и спецназ оттеснили толпу, применив водомёты и перцовый газ.