Число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси выросло до 27 человек

Около 27 человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Тбилиси. Об этом в субботу, 4 октября, сообщило Министерство здравоохранения Грузии.
Согласно официальным данным, среди пострадавших — 21 сотрудник правоохранительных органов и 6 участников акции протеста. Все они были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения для оказания помощи, передает ТАСС.
Вечером того же дня стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.
До этого протестующие полностью заблокировали движение на центральном проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси. Организаторы акций планируют представить «декларацию о дальнейших действиях».
Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза.