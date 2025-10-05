Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси выросло до 27 человек

Около 27 человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Тбилиси. Об этом в субботу, 4 октября, сообщило Министерство здравоохранения Грузии.

Около 27 человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Тбилиси. Об этом в субботу, 4 октября, сообщило Министерство здравоохранения Грузии.

Согласно официальным данным, среди пострадавших — 21 сотрудник правоохранительных органов и 6 участников акции протеста. Все они были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения для оказания помощи, передает ТАСС.

Вечером того же дня стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.

До этого протестующие полностью заблокировали движение на центральном проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси. Организаторы акций планируют представить «декларацию о дальнейших действиях».

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше