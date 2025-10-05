Число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси выросло до 27 человек

Вечером того же дня стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.