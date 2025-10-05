Календарь на 5 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Христова. Он родился в семье вдовы из Сарепты. Согласно одному из иудейских преданий, мальчика чудесным образом воскресил пророк Илия. Когда Господь призвал его проповедовать в Ниневии, Иона сначала испугался и обратился в бегство. Он сел на корабль, но в море его застигла буря, и Иона сам упросил команду бросить его за борт, потому что понял — беда случилась из-за него. В море Иона не погиб: его проглотил кит, во чреве которого он пробыл трое суток. Все это время пророк горячо молился, получил прощение и вернулся на сушу, куда его доставил и извергнул кит. Оказавшись на твердой земле, Иона сразу же направился в Ниневию и пророчествовал перед язычниками, которые покаялись.