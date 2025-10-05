Путин поздравил педагогов с Днем учителя

«Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаете свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что преподаватели делают все для того, чтобы учащиеся обрели необходимые знания и ценностную опору, что поможет им «уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны».
«Ваш труд пользуется заслуженным уважением в обществе и, пожалуй, как никакой другой, требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способность помочь ему понять себя и окружающий мир», — продолжил глава государства.
Он отметил, что сегодняшний праздник вызывает особые теплые чувства у миллионов россиян — он значим и для школьников со студентами, и для их семей и взрослых людей, которые спустя годы с признательностью вспоминают своих учителей. «Таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство», — убежден президент.
«У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены. Еще раз хочу поздравить вас с Днем учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником вас!» — подытожил глава государства.