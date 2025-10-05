Путин поздравил педагогов с Днем учителя

«У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены. Еще раз хочу поздравить вас с Днем учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником вас!» — подытожил глава государства.