Народный календарь. Почему нельзя злиться и ссориться на Курятник, 8 октября

8 октября православные чтут память игумена Русской церкви Сергия Радонежского. Он был основателем нескольких известных монастырей, включая Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье.

8 октября православные чтут память игумена Русской церкви Сергия Радонежского. Он был основателем нескольких известных монастырей, включая Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье.

В народе эту дату прозвали Курятник, так как святой считался покровителем домашней птицы. По этой причине 8 октября нельзя есть куриное мясо и яйца. В эту дату также нужно совершать как можно больше добрых дел и помогать нуждающимся.

При этом ругаться, злиться, оскорблять кого-то, обижаться, завидовать и проявлять высокомерие на Курятник категорически запрещено. В противном случае человека могут настигнуть проблемы во всех делах и может испортиться здоровье. Нельзя также в этот день лениться и уклоняться от работы.

Приметы погоды:

Первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро пройдет.

Если в этот день погода хорошая, то она будет длиться еще три недели.

Северный ветер — к холодной зиме; южный — к теплой; западный — к снежной.

Именины отмечают: Иван, Алексей, Семен, Афанасий, Юлиан, Даниил, Федор, Николай.