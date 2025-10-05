День учителя и День шикарного шпиона: какие праздники отмечают в России и мире 5 октября

День учителя отмечается в России и некоторых других странах 5 октября, так как в эту дату в 1966 году в Париже прошла Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. Поздравить учителя в этот день можно как словами, так и подарком. Например, можно подарить какой-нибудь предмет, связанный с работой или с хобби педагога.