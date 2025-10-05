Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС

«Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить конфликт. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — сказал он, комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистки с Украины.