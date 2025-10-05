Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Андрей Бабиш одержал победу на парламентских выборах в Чехии, он заявил, что украинская сторона не готова к вступлению в Евросоюз.
Он подчеркнул, что сначала следует завершить конфликт на Украине.
«Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить конфликт. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — сказал он, комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистки с Украины.
Бабиш является лидером оппозиционного движения ANO. Движение выиграло выборы в нижнюю палату парламента, получив набрало свыше 34 процентов голосов избирателей.
Ранее Бабиш призвал прекратить поставки снарядов Украине.
