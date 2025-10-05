Будущего есть: о чем мечтали Стругацкие, Кларк, Хайнлайн и Азимов

Достойно представлены в «Картографах ада и рая» советские фантасты — как до сих пор активно переиздающиеся, так и незаслуженно забытые. Кроме общеизвестных братьев Стругацких и Кира Булычева, Владимирский берет в оборот их современников Ольгу Ларионову и Владимира Савченко, а также одного из лучших учеников Б. Н. Стругацкого Бориса Штерна. Вероятно, в американо-советском ряду аргентинский классик магического реализма Хорхе Луис Борхес может показаться, как признается сам Владимирский в предисловии, «фигурой не совсем уместной», но и его при желании нетрудно вписать в международное фантастическое сообщество, которое «пронизывают тонкие взаимосвязи, сложная иерархия взаимных влияний, симпатий и антипатий». И наконец, Дальний Восток представляет ближе к финалу японец Хаяо Миядзаки, всемирно известный скорее как режиссер-аниматор. Но как вдохновенный визионер он тоже вписывается в концепцию сборника, название которого отсылает к программному эссе 1960 года «Новые карты Ада» влиятельного британского романиста и критика Кингсли Эмиса, подробно исследовавшего выразительные средства научной фантастики.