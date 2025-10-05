Маякни, если что: главный фестиваль авторского кино открылся «Лермонтовым»

На Черноморском побережье в Геленджике в третий раз зажегся сигнальный огонь фестиваля актуального кино «Маяк». В программе — десять полнометражных фильмов, восемь короткометражных и плюс спецпоказы. Лентой открытия стал «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе со стендап-комиком Ильей Озолиным в главной роли. Подробности — в репортаже «Известий».
Дебюты и премьеры.
В конкурсе «Маяка» 10 премьерных фильмов, пять из которых — дебюты. За шесть дней фестиваля гости и жюри увидят историю дочерей разорившегося отца в картине Нины Воловой «Фейерверки днем», кино о драме молодой супружеской пары «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой, фильмы «Здесь был Юра» Сергея Малкина о музыкантах, которые вынуждены заботиться о родственнике, «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, «Мой сын» Вячеслава Клевцова, а также «Огненного мальчика» Надежды Михалковой о трагедии матери и сына.
Кроме того «Маяк» отобрал для показа фильм Софьи Райзман «Картины дружеских связей», драму «Призрачные земли» якутского режиссера Дмитрия Давыдова, дебют Аполлинарии Дегтяревой в форме хоррора о домашнем насилии «Присутствие» и анимационную ленту Константина Бронзита «На выброс».
По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, «Маяк» в третий раз показывает лучшие актуальные фильмы, снятые в России за этот год. И выбирать пришлось из 652 заявок на полный метр и более 590 на короткий.
— «Маяк» создан для удивления. И каждый год мы чему-то удивляемся: таланту каждого конкретного фильма, его авторов и вообще наличию такого уровня кино. Это символ большой надежды, которую лично я испытываю, — сказал «Известиям» Стас Тыркин.
Фильмы конкурсной программы судит жюри под руководством режиссера и продюсера Бакура Бакурадзе. В составе — кинооператор, лауреат «Золотого орла» Эдуард Гимпель, актриса, сценарист, режиссер и обладательница награды «За лучшую женскую роль» на втором «Маяке» Евгения Громова, режиссер Наталья Кудряшова, чей фильм «Герда» не только получил приз Молодого жюри на 74-м Международном фестивале в Локарно, но и подарил путевку в профессию Анастасии Красовской, и продюсер Сергей Мелькумов, многократный лауреат «Ники», «Золотого орла» и «ТЭФИ».
Короткий метр будут оценивать продюсер Сергей Корнихин, режиссер и сценарист Анна Кузнецова, чей дебют «Каникулы» получил Гран-при первого «Маяка», и кинооператор Екатерина Смолина, отмеченная фестивалем в 2024 году за лучшую работу оператора в картине Ренаты Джало «На этой земле».
На «Маяке» пройдет российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна», который участвовал в Каннском фестивале этого года и вскоре выйдет в российский прокат. Также гости смогут посмотреть на большом экране советскую классику Михаила Калатозова «Летят журавли».
Молчаливый Лермонтов.
Фестиваль открылся фильмом председателя жюри Бакура Бакурадзе «Лермонтов», который называют одной из самых ожидаемых картин года. В прошлом году на «Маяке» показали работу Бакурадзе «Снег в моём дворе», которую многие критики называли лучшей российской картиной 2024-го.
— Два года назад, проезжая мимо Пятигорска, я стал перечитывать все, что было связано с гибелью Лермонтова. Читал то, что не знал раньше, погрузился в его жизнь. И он меня не отпускал, пока я не снял фильм. У меня сыграли молодые ребята, которые тоже почему-то очень горели проектом. То ли со мной хотели работать, то ли им так Лермонтов понравился. А он, Михаил Юрьевич, вообще оказался неплохим парнем, — поделился Бакур Бакурадзе.
На протяжении неполных двух часов зрители видят последний день великого русского поэта Михаила Лермонтова, чье острословие нанесло глубокую обиду вчерашнему другу и нынешнему врагу Николаю Мартынову. В ошеломляющей природе Пятигорска происходит дуэль, трагичный исход которой тщетно пытались предотвратить друзья.
Бакурадзе снял молчаливое, неспешное и завораживающее кино. Режиссер приглашает зрителя в долгую и полную девственной красоты прогулку по лесам и равнинам, по чайным домикам и скромным дворянским интерьерам. Это путешествие призывает к заземлению. Бакурадзе наслаждается временем и мастерски наращивает напряжение, не прибегая к музыке или лишнему действию.
Особый интерес вызывает главная фигура в исполнении стендап-комика Ильи Озолина. Обилие крупных планов и полное отсутствие кинематографических «костылей» ставит перед ним непростую актерскую задачу — сыграть глазами полную противоречий и необычайного таланта израненную душу Лермонтова. В официальный прокат картина выйдет 16 октября.
«Известия» будут следить за событиями фестиваля.