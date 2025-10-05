Ричмонд
Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поблагодарил российских педагогов за ответственный и благородный труд.

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

«Искренне рад поздравить с Днём Учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», — сказал он.

Глава государства отметил, что учителя делают все, чтобы их ученики обрели необходимые знания и прочную целостную опору. Это поможет им добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны, добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что, что труд педагогов пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребенке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.

«Сегодняшний праздник вызывает особые, самые тёплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство».

День учителя отмечается в России 5 октября.