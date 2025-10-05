Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

В России 5 октября отмечают День учителя. Труд педагогов достойно оценивается в обществе. Деятельность учителей требует терпения, мудрости и способности видеть таланты в каждом ребенке. Так охарактеризовал труд учителей президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника.
Он также подчеркнул, что педагоги помогают детям понять себя и окружающий мир. По словам главы государства, учителям требуется душевная щедрость в их нелегкой работе. Владимир Путин указал на важность достойного принятия труда педагогов.