Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Путин отметил, что труд учителей пользуется заслуженным уважением в обществе.

Источник: Комсомольская правда

В России 5 октября отмечают День учителя. Труд педагогов достойно оценивается в обществе. Деятельность учителей требует терпения, мудрости и способности видеть таланты в каждом ребенке. Так охарактеризовал труд учителей президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника.

Он также подчеркнул, что педагоги помогают детям понять себя и окружающий мир. По словам главы государства, учителям требуется душевная щедрость в их нелегкой работе. Владимир Путин указал на важность достойного принятия труда педагогов.