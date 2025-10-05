Путин заявил о важности высокого качества образования

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
«Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, — залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны», — сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.