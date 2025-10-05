Ричмонд
Врач рассказал, кому опасно есть манго

Терапевт Мусаев посоветовал избегать есть манго людям с диабетом и аллергией.

Источник: Комсомольская правда

Манго — частый гость на прилавках российских магазинов, особенно в сезон созревания этого фрукта. Однако, употреблять его следует не всем. О том, кому рекомендуется воздержаться от употребления манго, сообщил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

— Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество. Кроме того, встречается аллергическая реакция на манго: покраснение кожи, зуд или отек слизистых, — рассказал доктор.

Он добавил, что отдавать предпочтение нужно фруктам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения.

Как писал сайт KP.RU, манго может снимать боль, понижать высокую температуру, работает на профилактику злокачественных опухолей, особенно в органах малого таза. Также этот фрукт полезен при затяжной депрессии: он снимает нервное напряжение, избавляет от стресса и повышает настроение.