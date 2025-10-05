Врач рассказал, кому опасно есть манго

Манго — частый гость на прилавках российских магазинов, особенно в сезон созревания этого фрукта. Однако, употреблять его следует не всем. О том, кому рекомендуется воздержаться от употребления манго, сообщил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Абдурахман Мусаев.