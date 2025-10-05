Россиянам рассказали, как избегать скрытого сахара в продуктах

Скрытый сахар содержат большинство продуктов, даже те, которые принято считать здоровыми. Это, например, йогурты с добавками, батончики, зерновой хлеб, об этом сообщила изданию «Газета.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова.
— Йогурты с различными фруктовыми добавками могут дать суточную норму добавленного сахара для ребенка в одной баночке. Батончики без сахара могут содержать финиковый сироп, концентрат яблочного сока, — объяснила эксперт.
Специалист подчеркнула: чтобы избегать скрытого сахара, важно внимательно изучать состав, а также отдавать предпочтение цельным продуктам. Хорошим выбором станут фрукты, ягоды, орехи, простые кисломолочные продукты — там сахар естественный и не вызывает скачков глюкозы в крови из-за большого количества клетчатки.
Ранее 360.ru отметил, что кисломолочные продукты не только улучшают пищеварение, но и стимулируют иммунитет и даже помогают защититься от рака. Кроме того, кисломолочные продукты — это хороший, качественный белок, там относительно мало сахара.