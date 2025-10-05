Трамп: Режим прекращения огня в Газе будет введён немедленно после согласия ХАМАС

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС даст согласие на применение предложенного Вашингтоном плана урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
«Когда ХАМАС подтвердит [свое согласие], перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет», — такую схему урегулирования ближневосточного конфликта дал Дональд Трамп.
Напомним, ХАМАС и Израиль готовы начать переговоры в рамках мирного плана Трампа. Стороны встретятся 5 октября в Египте.
Ранее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа ради освобождения находящихся на этой территории заложников.
Также сообщалось, что палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом.