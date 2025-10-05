Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Режим прекращения огня в Газе будет введён немедленно после согласия ХАМАС

Трамп рассказал, как может пройти завершение конфликта в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС даст согласие на применение предложенного Вашингтоном плана урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Когда ХАМАС подтвердит [свое согласие], перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет», — такую схему урегулирования ближневосточного конфликта дал Дональд Трамп.

Напомним, ХАМАС и Израиль готовы начать переговоры в рамках мирного плана Трампа. Стороны встретятся 5 октября в Египте.

Ранее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа ради освобождения находящихся на этой территории заложников.

Также сообщалось, что палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше