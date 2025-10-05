Губернатор Камчатки: спасательные работы должны быть компенсированы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился подготовить законодательную инициативу о возмещении затрат на проведение поисково-спасательных операций в ситуациях, когда организаторы туристических групп нарушают установленные правила безопасности.
Ранее при несанкционированном восхождении на Вилючинский массив погибли два участника из трёх человек входивших в группу.
Владимир Солодов акцентировал, что путешественники проигнорировали официальный запрет на посещение данного маршрута и не осуществляли регистрацию в подразделениях МЧС.
