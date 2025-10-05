Андролог Новикова: треть российских мужчин старше 30 лет страдают простатитом

Около трети мужчин в России старше 30 лет страдают простатитом, причем далеко не все знают об этом. Дело в том, что заболевание может протекать скрыто, об этом сообщила в разговоре с изданием Lenta.ru андролог Елена Новикова.
— Признаки воспаления простаты есть у 30−45% мужчин репродуктивного возраста. При этом многие даже не подозревают об этом, поскольку болезнь может протекать скрыто, без выраженных болей или проблем с мочеиспусканием, — считает специалист.
Доктор уточнила, что воспаление в простате может приводить к нарушению кровообращения, снижению выработки сперматозоидов и их подвижности. А хронические формы чаще всего ассоциируются с нарушением репродуктивной функции.
Ранее «Москва-24» рассказала, что врачи урологического центра ММНКЦ имени Боткина начали использовать новый малоинвазивный метод лечения аденомы простаты, которая является распространенным заболеванием среди мужчин. Благодаря новому методу решить данную проблему можно без каких-либо хирургических разрезов за 15 минут.