Гериатр объяснила особенную пользу яблок для пожилых людей

Яблоки содержат антиоксиданты, которые снижают интенсивность воспалительных процессов.

Источник: Комсомольская правда

Яблоки полезны для людей в любом возрасте, но именно в подлом возрасте они становятся особенно необходимы для здоровья организма. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом Regions.ru врач-гериатр Надежда Сахарова.

— С возрастом организму становится сложнее противостоять окислительному стрессу и хроническим воспалениям, которые являются ключевыми факторами развития возрастных заболеваний. Яблоки содержат мощные антиоксиданты — эти вещества, защищают клетки организма и снижают интенсивность воспалительных процессов, — объяснила медик.

Она отметила, что именно это свойство необходимо для здоровья организма в пожилом возрасте.

Сайт KP.RU рассказал, что, по некоторым исследованиям, яблоки могут снизить риск рака кишечника, а также простаты и легких. Клетчатка из кожуры и мякоти яблок стимулирует работу кишечника. Быстрая эвакуация отходов снижает интоксикацию. А именно она, вкупе с постоянным воспалением, провоцирует онкологические заболевания.